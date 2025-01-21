İngiltere Championship'in 28. haftasında Hull City ile Queens Park Rangers kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hull City - Queens Park Rangers maçını canlı takip etmek için tıkla

İngiltere Championship'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında Hull City ile Queens Park Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - QUEENS PARK RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Queens Park Rangers maçı 21 Ocak Salı günü TSİ saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.