Empoli 0-4 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Empoli ile Inter karşı karşıya geldi. Inter rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2025- 01:06