Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Augsburg'u kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Augsburg maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.

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