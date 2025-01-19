Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Union Berlin - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Mainz 05'i kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Mainz 05 maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 1 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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