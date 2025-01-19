İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, Pep Guardiola yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Küme düşme mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Manchester City, 35 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Guardiola'nın öğrencileri, geçtiğimiz hafta Brentford karşısında 2-0 önde götürdüğü maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Çıkış arayan Manchester ekibi, 18. sırada yer alan rakibi karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Kümede kalmak için mücadele eden Ipswich Town ise, güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, evinde oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ipswich Town - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Ipswich Town sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, Pep Guardiola yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Küme düşme mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Manchester City, 35 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Guardiola'nın öğrencileri, geçtiğimiz hafta Brentford karşısında 2-0 önde götürdüğü maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Çıkış arayan Manchester ekibi, 18. sırada yer alan rakibi karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Kümede kalmak için mücadele eden Ipswich Town ise, güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, evinde oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ipswich Town - Manchester City maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.30'da oynanacak.

IPSWICH TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portmand Road'da oynanacak Ipswich Town - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

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