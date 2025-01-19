Manchester United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United sahasında Brighton'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, FA Cup 3. turunda Arsenal'ı elemeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi Southampton'ı 3-1 mağlup eden Ruben Amorim'in öğrencileri, Old Trafford'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. 26 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin 10. sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Fabian Hürzeler yönetiminde bu sezon uzun süre sonra ilk galibiyetini alan Brighton, güçlü rakibi karşısında da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisine devam edilirken, kritik maçta oynaması beklenmiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester United - Brighton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.
MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Brighton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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