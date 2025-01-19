Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Brighton'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Ruben Amorim yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen kırmızı şeytanlar, 26 puanla ligin 13. sırasında yer alıyor. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Brighton ise, 10. sıraya kadar geriledi. 31 puana sahip deplasman takımının son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberliği bulunuyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 14:01