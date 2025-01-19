İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Southampton'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, liderlik yarışında 3 puan için sahaya çıkacak. Chris Wood, Anthony Elanga, Hudson-Odoi gibi hücum silahlarına sahip ev sahibi takım, kalesinde gördüğü gol sayısı ile dikkat çekiyor. Liverpool'un 9 puan gerisinde 3. sırada yer alan Nottingham Forest, 2024-2025 sezonunu ilk 4 içerisinde tamamlamak istiyor. Nottingham temsilcisi, ligin son sırasında yer alan takıma karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 6 puanla 20. sırada bulunan deplasman takımı, üst sıralarda yer almak için kritik karşılaşmada 3 puanın sahibi olmak istiyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Nottingham Forest - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Nottingham Forest sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri, liderlik yarışında 3 puan için sahaya çıkacak. Chris Wood, Anthony Elanga, Hudson-Odoi gibi hücum silahlarına sahip ev sahibi takımda, yenilen gol sayısı ise dikkat çekiyor. Liverpool'un 9 puan gerisinde 3. sırada yer alan Nottingham Forest, 2024-2025 sezonunu ilk 4 içerisinde yer alarak tamamlamak istiyor. Nuno'nun öğrencileri ligin son sırasında yer alan Southampton'a karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Bu sezon 30 gol kaydeden ev sahibi takım, kalesinde ise 20 gol gördü. 6 puanla 20. sırada bulunan deplasman takımı, kümede kalmak için üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Nottingham Forest - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest - Southampton maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest - Southampton maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈