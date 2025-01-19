Everton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanamayan ev sahibi takım, FA Cup 3. turunda Peterborough'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi moral arayan David Moyes'un öğrencileri, Goodison Park'ta oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. 17 puanla 16. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin 15. sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Ange Postecoglou yönetiminde bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Tottenham, 15. sıraya kadar geriledi. 24 puana sahip deplasman takımının son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alması ise gündem oldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EVERTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Everton - Tottenham maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.
EVERTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Goodison Park'ta oynanacak Everton - Tottenham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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