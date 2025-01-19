Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanamayan ev sahibi takım, David Moyes yönetiminde küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Everton, 17 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor. Ange Postecoglou yönetiminde bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Tottenham, 15. sıraya kadar geriledi. 24 puana sahip deplasman takımının son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alması ise gündem oldu. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Everton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 14:01