Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde bu sezon beklenilen performansı bir türlü veremeyen deplasman takımı, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Son 2 maçını da kaybeden Borussia Dortmund, 25 puanla 10. sıraya kadar geriledi. Kötü gidişe dur demek isteyen Nuri Şahin'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 2 lig maçını da kazanan ev sahibi takım ise yükselen grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde bu sezon beklenilen performansı bir türlü veremeyen deplasman takımı, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Son 2 maçını da kaybeden Borussia Dortmund, 25 puanla 10. sıraya kadar geriledi. Kötü gidişe dur demek isteyen Nuri Şahin'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 2 lig maçını da kazanan ev sahibi takım ise yükselen grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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