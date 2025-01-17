Benfica - Famalicao maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica sahasında Famalicao'yu konuk edecek.Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimlerin sahne alacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Benfica 3. sıraya kadar gerilerken, kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BENFICA - FAMALICAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz Ligi'nin 18. haftasında oynanacak Benfica - Famalicao maçı 17 Ocak Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.
BENFICA - FAMALICAO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Benfica - Famalicao maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BENFICA - FAMALICAO MAÇI TIKLA İZLE
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İSTATİSTİKLERİ
Benfica'ya bu sezon transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon takıma katılan Orkun Kökçü'nün performansları büyük beğeni topluyor. Oynadıkları maçlarda takımlarına gol ve asist katkısında bulunan A Milli futbolcular'ın Famalicao maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Orkun Kökçü'nün istatistikleri nasıl? İşte cevabı...
KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'NIN GOL YÜKÜNÜ SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde oynadığı 13 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı. Takımının en çok gol atan ve asist yapan futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu istatistikleri ile büyük beğeni topluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam eden 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol attı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KAÇ GOLÜ VAR?
1 Temmuz 2023'te Benfica sözleşmesi imzalayan Orkun Kökçü, ikinci sezonunu geçirdiği takımında başarılı bir performans gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 maçta şans bulan Kökçü, 2 gol atarken, 3 defa da asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandıran Orkun Kökçü, 6 maçta 2 gol kaydetti.