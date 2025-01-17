Benfica - Famalicao ŞİFRESİZ İZLE | Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica ile Famalicao karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahne alacağı kritik maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Benfica, güçlü rakibi karşısında performansını sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dikkat çeken detaylar...

Benfica - Famalicao maçını canlı takip etmek için tıkla

Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica sahasında Famalicao'yu konuk edecek.Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimlerin sahne alacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Benfica 3. sıraya kadar gerilerken, kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Benfica - Famalicao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BENFICA - FAMALICAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi'nin 18. haftasında oynanacak Benfica - Famalicao maçı 17 Ocak Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.

BENFICA - FAMALICAO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Benfica - Famalicao maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA - FAMALICAO MAÇI TIKLA İZLE

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İSTATİSTİKLERİ

Benfica'ya bu sezon transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon takıma katılan Orkun Kökçü'nün performansları büyük beğeni topluyor. Oynadıkları maçlarda takımlarına gol ve asist katkısında bulunan A Milli futbolcular'ın Famalicao maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Orkun Kökçü'nün istatistikleri nasıl? İşte cevabı...

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'NIN GOL YÜKÜNÜ SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde oynadığı 13 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı. Takımının en çok gol atan ve asist yapan futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu istatistikleri ile büyük beğeni topluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam eden 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol attı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KAÇ GOLÜ VAR?

1 Temmuz 2023'te Benfica sözleşmesi imzalayan Orkun Kökçü, ikinci sezonunu geçirdiği takımında başarılı bir performans gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 maçta şans bulan Kökçü, 2 gol atarken, 3 defa da asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandıran Orkun Kökçü, 6 maçta 2 gol kaydetti.