İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na konuşmacı olarak katılan ve Kristal Ödül alan UNICEF İyi Niyet Elçisi ve efsane futbolcu David Beckham, Türk futbolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen Türk futbolu ile ilgili düşünceleri sorusuna "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım" yanıtını veren Beckham şunları söyledi:

"Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı.

Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor.

Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim adamı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm."