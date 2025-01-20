Beckham: Türk futbolunun hayranıyım!
Como - Udinese maçı saat kaçta?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (20 Ocak)
Şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor transferi bitirdi! Trabzonspor transferi bitirdi! 22:51
Şenol Güneş: Penaltı pozisyonunda... Şenol Güneş: Penaltı pozisyonunda... 22:25
Fırtına sahasında sert esti! Fırtına sahasında sert esti! 21:53
Galatasaray Skriniar ile anlaştı! Galatasaray Skriniar ile anlaştı! 21:44
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 21:11
Şenol Güneş: Taraftarları mutlu etmek istiyoruz Şenol Güneş: Taraftarları mutlu etmek istiyoruz 19:22
Daha Eski
Trabzonspor-Net Global Sivasspor | CANLI Trabzonspor-Net Global Sivasspor | CANLI 17:54
Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i belli oldu! 17:47
Beşiktaş'ta Solskjaer ilk idmanına çıktı Beşiktaş'ta Solskjaer ilk idmanına çıktı 16:42
F.Bahçe'den Carlos sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Carlos sonrası bir bomba daha! 16:29
Buruk'tan flaş orta saha kararı! İşte G.Saray'ın D. Kiev maçı 11'i Buruk'tan flaş orta saha kararı! İşte G.Saray'ın D. Kiev maçı 11'i 16:04
G.Saray Dinamo Kiev maçına hazır G.Saray Dinamo Kiev maçına hazır 15:55