İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Ipswich Town ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town - Brighton maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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