Manchester United - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Southampton'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamayan kırmızı şeytanlar, Ruben Amorim yönetiminde çıkış arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Manchester United, 6 puanla ligin son sırasına demir atan Southampton'a karşı 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. FA Cup 3. turda Arsenal'ı penaltılarda mağlup eden ev sahibi takımda Altay Bayındır'ın oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2025- 17:40