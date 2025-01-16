Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Fateh'i konuk edecek. Jorge Jesus yönetiminde 14 haftada 37 puan Riyad temsilcisi lider konumunda yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Al Hilal, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, taraftarı önüde 3 puanı almayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetiminde 14 haftada 37 puan Riyad temsilcisi lider konumunda yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Al Hilal, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, taraftarı önüde 3 puanı almayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal - Al Fateh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal - Al Fateh maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 18.05'te başlayacak.

AL HILAL - AL FATEH HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Fateh maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.