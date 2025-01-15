Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da hata yapmak istemiyor.
Cimbom, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna son vermeyi planlıyor.
Ayrıca Kanarya Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da da ses getirmek istiyor.
İki takım bu hedefleri doğrultusunda devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme bomba bir iddia geldi.
fotomac.com.tr'den Mesut Erkam Şahin'in Todofichajes'den derlediği habere göre Cimbom, Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Real Betis'te gözden çıkarılan eski futbolcusu Cedric Bakambu'yu forvet transferinde seçenekler arasında bulunduruyor.
Futbolcuyla Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.
Real Betis yönetiminin sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Bakambu'yu 3 milyon Euro'nun altında bırakabileceği aktarıldı.
İŞTE BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bakambu İspanyol kulübü ile 20 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asist yaptı.