Arda Güler'e müjdeli haber! Büyük fırsat ayağına geldi

Haberin detaylarında Carlo'nun, Arda Güler'i doğru zamanda ve doğru şekilde takıma entegre etmeyi planladığı belirtildi. Arda'nın takımdan ayrılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği de aktarılırken, Madrid'in onu uzun vadeli bir proje olarak gördüğü kaydedildi.