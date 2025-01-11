Sporting CP - Benfica ŞİFRESİZ İZLE | Sporting CP - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Portekiz Lig Kupası Finali

Portekiz Lig Kupası finalinde Porto'yu 1-0 yenen Sporting CP ile Braga'yı 3-0 mağlup eden Benfica karşı karşıya gelecek. İki büyük takımın kozlarını paylaşacağı final maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Viktor Gyökeres gibi isimlerin yer alacağı maçta hangi isimlerin ilk 11'de olacağı ise merak ediliyor. Ligde oynanan maçı Sporting CP 1-0 kazanırken, aynı başarıyı final maçında da göstermek istiyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti unutmak ve yaralarını sarmak isteyen Benfica'da final maçı fırsat olarak görülüyor. Peki, Sporting CP - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sporting CP - Benfica maçı şifresiz mi olacak? İşte Portekiz Lig Kupası final maçı hakkında dikkat çeken notlar...

Sporting CP - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Lig Kupası final maçında Porto'yu 1-0 yenen Sporting CP ile Braga'yı 3-0 mağlup eden Benfica kozlarını paylaşacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı merak edilirken, diğer bir yandan Viktor Gyökeres'in nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Bu sezon ligde oynanan maçı Sporting CP 1-0 kazanırken, final maçında nasıl bir sonucun alınacağı ise heyecanla bekleniyor. Final maçında hangi isimlerin ilk 11'de olacağı araştırılırken, mücadelenin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da belli oldu. Peki, Sporting CP - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SPORTING CP - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Lig Kupası finalinde oynanacak Sporting CP - Benfica maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Estadio Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP - Benfica maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Portekiz Lig Kupası final maçında Sporting CP ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de yer alacağı maç TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

Benfica, Sporting CP ile oynanacak Portekiz Lig Kupası final maçına hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de kadroda olacağı müsabakada, Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor. Yarı final turunda Braga ile oynanan maçta oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun da, final maçında ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

SPORTING'DEN BENFICA'YA SERİ

Portekiz Lig Kupası final maçında Benfica ile oynayacak Sporting CP, rakibine 4 maçtır kaybetmiyor. Son mağlubiyetini 2023 yılında alan Rui Borges'in öğrencileri, geçtiğimiz hafta oynanan lig maçında 1-0 kazanmıştı. Aynı başarıyı kupa finalinde de göstermek isteyen Sporting CP, müzesine bir kupa daha götürmek hedefliyor.

BENFICA YARALARINI SARMAK İSTİYOR

Portekiz Ligi'nde son 2 maçını da kaybeden Benfica, kupa finalinde yaralarını sarmak istiyor. Beklenmedik puan kayıpları ile 3. sırada yer alan Bruno Lage'ın öğrencileri, Sporting CP karşısında kazanarak kupanın sahibi olmayı amaçlıyor.

VIKTOR GYOKERES GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sporting CP'nin en büyük silahı olan Viktor Gyökeres gollerini atmaya devam ediyor. Portekiz Ligi'nde 17 maçta 21 gol kaydeden İsveçli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 defa fileleri havalandırdı. Portekiz Lig Kupası final maçını da boş geçmek istemeyen 26 yaşındaki Gyökeres, bu sezon oynadığı 29 maçta 31 gol attı.

SPORTING CP'DE 5 EKSİK

Ruben Amorim sonrası ani bir düşüş yaşayan Sporting CP'de sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Rui Borges yönetiminde Portekiz Ligi Kupası final maçına hazırlanan Sporting CP'de Matheus Reis, Hidemasa Morita, Daniel Bragança, Nuno Santos ve Pedro Gonçalves'in forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.