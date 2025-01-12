Arsenal - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki büyük ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Arsenal - Manchester United maçı 12 Ocak Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Manchester United maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.