Hull City - Doncaster Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Hull City ile Doncaster Rovers karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Hull City - Doncaster Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
HULL CITY - DONCASTER ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Hull City - Doncaster Rovers maçı 12 Ocak Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.
HULL CITY - DONCASTER ROVERS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City - Doncaster Rovers maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.