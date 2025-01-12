Tamworth - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Tamworth ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Tamworth - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
TAMWORTH - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Tamworth - Tottenham maçı 12 Ocak Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.
TAMWORTH - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
The Lamb Ground Stadyumu'nda oynanacak Tamworth - Tottenham maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.