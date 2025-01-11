Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Stade Reims ile Nice 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stade Reims - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stade Reims - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. haftada Stade Reims ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stade Reims - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STADE REIMS - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stade Reims - Nice maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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