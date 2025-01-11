Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Rennes ile Marsilya 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. haftada Rennes ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Marsilya maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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