Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Brest ile Olympique Lyon 17. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brest - Olympique Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 17. haftada Brest ile Olympique Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - OLYMPIQUE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Olympique Lyon maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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