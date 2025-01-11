Chelsea - Morecambe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FA CUP 3. TUR

FA Cup 3. tur maçında Chelsea sahasında Morecambe'yi konuk edecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanan taraf olmak istiyor. Sürprizlerle dolu mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Morecambe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte FA Cup 3. tur maçı hakkında merak edilen detaylar...

Chelsea - Morecambe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Chelsea ile Morecambe karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Chelsea - Morecambe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

CHELSEA - MORECAMBE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FA Cup 3. turunda oynanacak Chelsea - Morecambe maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

CHELSEA - MORECAMBE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Morecambe maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - MORECAMBE MAÇI CANLI İZLE