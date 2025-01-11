Liverpool - Accrington Stanley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Liverpool ile Accrington Stanley karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Liverpool - Accrington Stanley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
LIVERPOOL - ACCRINGTON STANLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Liverpool - Accrington Stanley maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.15'te başlayacak.
LIVERPOOL - ACCRINGTON STANLEY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Anfield'da oynanacak Liverpool - Accrington Stanley maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.