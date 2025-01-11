Liverpool - Accrington Stanley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FA CUP 3. TUR

FA Cup 3. tur maçında Liverpool sahasında Accrington Stanley'i konuk edecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanan taraf olmak istiyor. Sürprizlerle dolu mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Accrington Stanley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte FA Cup 3. tur maçı hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2025- 12:30