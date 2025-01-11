Manchester City - Salford City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Manchester City ile Salford City karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Manchester City - Salford City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER CITY - SALFORD CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Manchester City - Salford City maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - SALFORD CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Salford City maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.