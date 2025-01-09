Sheffield United - Cardiff City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Sheffield United ile Cardiff City karşı karşıya gelecek. İki Championship takımının mücadele edeceği turda, takımlar kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini bekleme geçti. Peki, Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
SHEFFIELD UNITED - CARDIFF CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Sheffield United - Cardiff City maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
SHEFFIELD UNITED - CARDIFF CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak Sheffield United - Cardiff City maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.