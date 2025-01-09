Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr sahasında Al Akhdoud'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Akhdoud maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma; TRT Spor, Tabii, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇI CANLI İZLE