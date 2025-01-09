Everton - Peterborough United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Everton ile Peterborough United karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve EFL League One takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Everton - Peterborough United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
EVERTON - PETERBOROUGH UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Everton - Peterborough United maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.
EVERTON - PETERBOROUGH UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Goodison Park'ta oynanacak Everton - Peterborough United maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.