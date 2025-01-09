Real Madrid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Mallorca'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde kazanan taraf olmak için mücadele edecek olan eflatun-beyazlılar, İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig takımı Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Karşılaşmaya Arda Güler damga vururken, Mallorca maçında oynayıp oynamayacağı ise araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca Süper Kupa yarı final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
REAL MADRID - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Mallorca maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER'DEN 2 GOL
İspanya Kral Kupası maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera'ya konuk olan Real Madrid, 5-0'lık net bir galibiyet almıştı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Arda Güler ise takımının 2 golünü atarak, galibiyetin mimarlarından oldu. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan A Milli futbolcunun, Mallorca maçında şans bulup bulamayacağı maç saatinde belli olacak.