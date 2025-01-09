Real Madrid - Mallorca Süper Kupa yarı final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk edecek. İspanya Kral Kupası'nda Deportiva Minera'yı 5-0 yenen ve son 16 turuna yükselen ev sahibi takım, etkili oyununu güçlü rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. Arda Güler'in Mallorca karşısında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, karşılaşma hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Mallorca Süper Kupa yarı final maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2025- 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025- 13:00