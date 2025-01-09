Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası ASPOR CANLI

Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. C Grubu'nda 1. Lig ekibi Çorum FK, Süper Lig ekibi Konyaspor'u ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Çorum FK - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2025- 11:20