Çorum FK - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçlarında 1. Lig ekibi Çorum FK, Süper Lig ekibi Konyaspor'u konuk edecek. Ömer Tolga Güldibi'nin düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇORUM FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Konyaspor maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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