Gaziantep FK - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçlarında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - İstanbulspor maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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