Gaziantep FK - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası ASPOR CANLI

Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. B Grubu'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Gaziantep FK - İstanbulspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2025- 11:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025- 11:20