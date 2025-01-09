Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası ASPOR CANLI

Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. B Grubu'nda 1. Lig ekibi Erzurumspor, Süper Lig ekibi Göztepe'yi ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2025- 11:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025- 11:20