Fulham - Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FA CUP 3. TUR

FA Cup 3. tur maçında Fulham sahasında Watford'u konuk edecek. Premier Lig ve Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanan taraf olmak istiyor. Sürprizlerle dolu mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte FA Cup 3. tur maçı hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2025- 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025- 14:31