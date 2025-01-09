Fulham - Watford maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Fulham ile Watford karşı karşıya gelecek. Premier Lig ve Championship takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Fulham - Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
FULHAM - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Fulham - Watford maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.
FULHAM - WATFORD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak Fulham - Watford maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FULHAM - WATFORD MAÇI CANLI İZLE