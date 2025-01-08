İngiltere Lig Kupası'nda heyecan, yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Tottenham, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Tottenham ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Finale yükselmek isteyen iki takım da galibiyet için sahay çıakcak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham - Liverpool maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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