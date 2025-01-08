Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İngiltere Lig Kupası yarı final

İspanya Süper Kupa'da heyecan, yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Athletic Bilbao ile Barcelona, kupa için Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Athletic Bilbao ile Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Finale yükselmek isteyen iki takım da galibiyet için sahay çıkacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - BARCELONAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - BARCELONAMAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Prados; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Guruzeta.

Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Raphinha, Gavi, Fermin; Lewandowski.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda yapılacak organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Mallorca mücadele edecek. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 9 Ocak Perşembe günü Real Madrid ile Mallorca karşılaşacak. İspanya Süper Kupası Finali, 12 Ocak Pazar günü oynanacak.