Benfica - Braga maçı hangi kanalda? Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Lig Kupası YARI FİNAL

Benfica, Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Braga'ya konuk olacak. Geçen hafta yapılan lig maçı, Braga'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Lizbon'daki Luz Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Benfica ile Braga, Protekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Lizbon'daki Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın kazananı, Porto- Sporting Lizbon maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Bruno Lage'nin Braga karşısında Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de yer vermesi beklenirken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Braga maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉BENFICA - BRAGA MAÇI CANLI İZLE👈

BENFICA - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Bah, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Barreiro, Renato Sanches, Aursnes; Beste, Arthur Cabral, Kerem Aktürkoğlu

Braga: Matheus; Victor Gomez, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Marin; Vitor Carvalho, Joao Moutinho, Zalazar; Ricardo Horta, El Ouazzani, Bruma.

👉BENFICA - BRAGA yarı final maçı TRT SPOR CANLI İZLE👈