Onursal Başkan Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyarete giden Göztepe kanadı, yabancı hakem talebinde bulundu.

Sarı-kırmızılılar, sadece önemli karşılaşmalarda değil, tüm maçlarda yabancı VAR'ın olması gerektiğini savundu. Bunun üzerine Hacıosmanoğlu, ligin ikinci yarısının başlayacağı 20. haftadan itibaren, tüm Süper Lig karşılaşmalarında yabancı VAR olacağı bilgisini verdi.

Göztepe'nin son karşılaşması olan Galatasaray müsabakası, gündemin ilk sırasında yer alırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu konuda sitemlerini iletti.

Milliyet'in haberine göre; VAR'da bulunan Türk hakemlerine ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Hacıosmanoğlu, "Ama onlar beni arkamdan vurdular. Benim televizyon başında gördüğümü onlar bir sürü açıdan bakıp, nasıl göremez? Arkadaşlara söyledim, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık tüm maçlara yabancı VAR'ın gelmesi için çalışacağız" dedi.

GEÇEN SEZONKİ GİBİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve Avrupa'nın çeşitli ülke federasyonlarıyla bir görüşme yapacak ve gereken VAR hakemi için kaynak sağlayacak. Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili, geçen yıl olduğu gibi yine Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında, İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

EKSTRA MALİYET İKİNCİ PLANDA

Kulüplerin özellikle VAR'da yabancı hakem talebi nedeniyle çalışma başlatan Futbol Federasyonu, yaşanacak ekstra maliyeti de bir kenara attı. Görevlendirilen hakemlerin maç başı ücretleri dışında, ulaşım ve konaklama masrafları da karşılanacak.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret eden Göztepe kafilesinde Onursal Başkan Mehmet Sepil, Kulüp Başkanı Rasmus Frokier Ankersen, CEO Kerem Ertan ve Sportif Direktör Ivan Mance yer aldı. Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da eşlik etti.