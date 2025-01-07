Son dakika transfer haberi: Galatasaray, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip, 2 ismin sözleşmesini yeniledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Cimbom'da iç transferde flaş kararlar alınıyor. Sarı-kırmızılılarda 19 yaşındaki oyuncu Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

18 yaşındaki santrfor Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi ise yine 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR:

Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.