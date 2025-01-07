Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom'da iç transferde flaş kararlar alınıyor. Sarı-kırmızılılarda 19 yaşındaki oyuncu Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
18 yaşındaki santrfor Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi ise yine 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR:
Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/aJEVy3Du3a— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 7, 2025
Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/VIPA1isVbe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 7, 2025