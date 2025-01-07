Kasımpaşa - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. B Grubu'nda Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. atv ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2025- 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025- 15:50