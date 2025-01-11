Spor camiası, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde andı.
8'i A Millî Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle… pic.twitter.com/S7l2RgGJS0— TFF (@TFF_Org) January 11, 2025
Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Ahmet... pic.twitter.com/fY3w8KSkhP— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2025
Kalbimizdesin Ahmet... ♾️ Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/5qzRsBWiu0
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2025
"Sensiz kışları yazdım, senli baharları…"#AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/t9IHB9pBOd— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2025