Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Al Hilal Riyadh sahasında Al Ittihad Jeddah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın

Suudi Arabistan Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Al Hilal Riyadh ile Al Ittihad Jeddah, çeyrek final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL RIYADH - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı 7 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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