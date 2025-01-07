Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda Süper Lig ekibi Karagümrük, Rizespor'u ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Karagümrük - Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Karagümrük - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçlarında Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Reşat Onur Coşkunses'in düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Karagümrük-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Rizespor maçı 7 Ocak Salı günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Kupaya 3. turda başlayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Tokat Belediyesi Plevnespor, Sarıyer ve Central Hospital Ümraniyespor'u geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ise 4. turda başladığı kupa macerasında Silivrispor ve Vanspor FK'yi saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başardı.