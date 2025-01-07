Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda Süper Lig ekibi Antalyaspor, 1. Lig ekibi Kocaelispor'u ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Kocaelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Antalyaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçlarında Süper Lig ekibi Antalyaspor, 1. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk edecek. Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Kocaelispor maçı 7 Ocak Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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