Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda 1. Lig ekibi Ankaragücü, 2. Lig ekibi İskenderunspor'u ağırlayacak. Kupa için verilecek mücadelede iki takım da galibiyeti hedefliyor. ASpor ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Ankaragücü - İskenderunspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü - İskenderunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçlarında Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek. İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de galibiyet alarak gruplara iyi başlamayı hedefliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ-İSKENDERUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-İskenderunspor maçı 7 Ocak Salı günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, bu sezon grup aşamasına Bursa Nilüfer, Karşıyaka ve Menemen FK'yi mağlup ederek geldi.

2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor ise Tire 2021 FK ile Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u eleyerek gruplara yükseldi.

MKE Ankaragücü, grupta diğer maçlarını Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'la, İskenderunspor ise Trabzonspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacak.