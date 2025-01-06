Wolverhampton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız
Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Vitor Pereira'nın öğrencileri, yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Portekizli çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen Wolverhampton, taraftarı önünde seriyi sürdürmek istiyor. Premier Lig'de bu sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise kritik mücadeleyi kazanarak, 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Wolverhampton - Nottingham Forest maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.
WOLVERHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Vitor Pereira ile Nuno Espirito Santo'nun karşı karşıya geleceği Wolverhampton - Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.