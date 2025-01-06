Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | PREMİER LİG MAÇLARI

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Vitor Pereira yönetiminde 3 maçta 7 puan toplayan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden Wolverhampton, taraftarı önünde çıkışını sürdürmek istiyor. Nuno Espirito Santo önderliğinde bu sezonun flaş takımı olan Nottingham Forest ise zorlu deplasmanda 3 puanı alarak 2. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Premier Lig'in 20. hafta maçı hakkında merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2025- 14:30