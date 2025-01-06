İtalya Süper Kupa sahibini buluyor: Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | MİLANO DERBİSİ

İtalya Süper Kupa'da Atalanta'yı eleyen Inter ile Juventus'u turnuva dışına iten Milan karşı karşıya gelecek. Milano derbisine sahne olacak final maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kritik karşılaşmada Rafael Leao ve Marcus Thuram gibi isimlerin oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, muhtemel 11'ler belli oldu. Simone Inzaghi yönetiminde bir kupa daha kazanmak isteyen Inter ile Sergio Conceiçao önderliğinde yeni bir sayfa açmak isteyen Milan'ın mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Milano derbisi öncesi son notlar...

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Futbolseverler tarafından merakla beklenen İtalya Süper Kupa final maçının takımları belli oldu. Finalde, Atalanta'yı 2-0 yenen Inter ile Juventus'u 2-1 eleyen Milan karşı karşıya gelecek. Milano derbisine sahne olacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Kritik karşılaşmada Rafael Leao ve Marcus Thuram gibi önemli isimlerin forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Sımone Inzaghi ve Sergio Conceiçao'nun nasıl önlemler alacağı heyecanla beklenirken, Inter - Milan maçının muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa finalinde oynanacak Inter - Milan maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Milano derbisine sahne olacak finalde hakem Simone Sozza olacak.

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

King Saud University Stadyumu'nda oynanacak Inter - Milan maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele Tabii uygulamasından da takip edilebilecek.

INTER - MILAN MAÇI CANLI İZLE

RAFAEL LEAO INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalya Süper Kupa finali öncesi Milan'da sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Tedavilerine devam edilen isimlerden Rafael Leao'nun yokluğu ise hücum bölgelerinde etkisini hissettiriyor. Conceiçao yönetiminde eksik oyuncuların yerine nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak ediliyor. İşte Milan'da tedavilerine devam edilen futbolcular:

-Alessandro Florenzi

-Ruben Loftus-Cheek

-Rafael Leao

-Noah Okafor

-Samuel Chukwueze

THURAM'DAN INTER'E ŞOK HABER

Bu sezon Inter'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcus Thuram'ın sakatlanması taraftarı endişelendirdi. 12 gol ve 6 asistle takımda açık ara en fazla gol katısını veren Fransız yıldızın kas yorgunluğunun olduğu açıklandı. Tedavisine devam edilen 27 yaşındaki oycunun Milan maçında forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Milano derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Inter ve Milan'nda ilk 11'lerin nasıl olacağı araştırılıyor. Conceiçao dönemine kupa ile başlamak isteyen kırmızı-siyahlılarda eksik oyuncuların fazlalığı ise taraftarı düşündürüyor. Simone Inzaghi ile bir kupa daha kazanmak isteyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de şans bulması bekleniyor. İşte Inter - Milan muhtemel 11'ler:

Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Correa, Martinez

Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez, Morata