İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton kozlarını paylaştı. Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
Maçın ardından oluşan puan durumunda Wolverhampton 16 puanla 17. sırada kalırken, Nottingham Forest ise 40 puanla 3. sırada yer aldı.