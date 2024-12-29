Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | HULL CITY PUAN DURUMU

İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers sahasında Hull City'i konuk edecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hull City, geçtiğimiz hafta Preston North End'e 1-0 kaybetti. Güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile çıkış arıyor. Premier Lig'e çıkma hayali kuran Blackburn Rovers ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İki takım da 3 puanla ayrılmak isterken, futbolseverler Hull City puan durumunu merak ediyor. maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde....

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2024- 13:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024- 13:31