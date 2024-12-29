Blackburn Rovers - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız
İngiltere Championship'in 24. haftasında Blackburn Rovers ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 5. sırada yer alan Blackburn Rovers ise taraftarı önünde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
BLACKBURN ROVERS - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Championship'in 24. haftasında oynanacak Blackburn Rovers - Hull City maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
BLACKBURN ROVERS - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ewood Park'ta oynanacak Blackburn Rovers - Hull City maçının herhangi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
HULL CITY PUAN DURUMU
İngiltere Championship'te 23 hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Hull City 22. sırada yer alıyor. Kötü gidişatın ardından Tim Walter ile yollarını ayıran Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde çıkış arıyor.