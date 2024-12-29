Milan - Roma maçı saat kaçta?
Juventus - Fiorentina maçı saat kaçta?
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer piyangosu! İtalya'ya gidiyor F.Bahçe'ye transfer piyangosu! İtalya'ya gidiyor 15:37
F.Bahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! F.Bahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! 14:52
G.Saray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti G.Saray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti 14:30
Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi! Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi! 13:59
F.Bahçe'de Hatayspor hazırlıkları! F.Bahçe'de Hatayspor hazırlıkları! 13:57
Al-Nassr İstanbul'a geliyor! İşte En-Nesyri'nin tarihi bonservis ücreti Al-Nassr İstanbul'a geliyor! İşte En-Nesyri'nin tarihi bonservis ücreti 12:35
Daha Eski
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 12:09
F.Bahçe'den scout transferi! İşte Kanarya'nın yeni hedefi F.Bahçe'den scout transferi! İşte Kanarya'nın yeni hedefi 11:59
Uğurcan Çakır G.Saray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı Uğurcan Çakır G.Saray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı 11:39
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 6 aylığına gelecek G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 6 aylığına gelecek 11:19
Hüseyin Yücel: Koltuk sevdalısı değil, Beşiktaş sevdalısıyım Hüseyin Yücel: Koltuk sevdalısı değil, Beşiktaş sevdalısıyım 10:37
Serdal Adalı: Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak! Serdal Adalı: Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak! 10:24