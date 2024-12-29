İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Ligin en önemli maçlarından biri öncesi hazırlıklar tamamlandı. Fonseca yönetiminde evinde hata yapmak istemeyen Milan, Ranieri ile çıkış arayan Roma karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maça ilginin yoğun olması bekleniyor. Bu sezon istenilen sonuçları alamayan iki takım da ligin orta sıralarında yer alıyor. Milan 17 hafta sonunda 8. sıradayken, Roma ise 10. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi Milan'da eksik oyuncuların fazlalı��ı ise teknik heyeti düşündürüyor. Peki, Milan - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Serie A'nın iki büyük takımı Milan ve Roma 18. haftada karşı karşıya geliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi her iki takım da son hazırlıklarını tamamladı. Fonseca yönetiminde bu sezon iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Milan, beklenilen sonuçları alamadı. Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 8. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Efsane ismi De Rossi ile yollarını ayırdıktan sonra Claudio Ranieri'yi göreve getiren Roma ise 2024-2025 sezonunda hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak ligin 10. sırasında bulunan sarı-kırmızılılar, ligin üst sıralarına çıkarak Avrupa'ya katılma hakkı kazanmayı hedefliyor. Peki, maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MILAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Milan - Roma maçı 29 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MILAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Milan - Roma maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN'DA EKSİK OYUNCULARIN SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Milan - Roma maçı öncesi ev sahibi takımdaki sakat oyuncuların listesi Teknik Direktör Paulo Fonseca'yı düşündürüyor. Yıldız oyuncuların tedavilerine devam edilirken, Roma karşısında oynayıp oynamayacakları ise maç saatinde netleşecek. İşte Milan'ın sakat listesi:

-Alessandro Florenzi

-Ismael Bennacer

-Yunus Musah

-Ruben Loftus-Cheek

-Rafael Leao

-Noah Okafor